Уткин про выступления МакSим и Люси Чеботиной: «Никто никогда не будет на стадионе устраивать живой звук. Это адски дорого»

высказался про выступления МакSим и Люси Чеботиной на финале БЕТСИТИ Кубка России.

После победы над (2:1) Люся Чеботина исполнила композицию «Солнце Монако», а МакSим – «Знаешь ли ты».

«Характеризует этот матч в первую очередь то, что получилось классное шоу. С хорошей развязкой, где лучший пенальтист в России и, может быть, даже в истории нашего футбола Фомин не реализовал пенальти. Это крутая развязка. С двумя красными карточками уже после финального свистка. И, наконец, с песнями, которые все запомнили.

В общем, получился не финал, а песня. Правда, динамовская исполнительница Люся Чеботина – про которую я вообще не знал, кто это такая, а сейчас более-менее представляю себе (кстати, очень даже неплохо спела) – она рассказала, что все это происходило под фанеру. Ну, потому что ей неприятно, конечно, было, что с МакSим пел весь стадион, а ей в основном свистели. Но так уж получилось. Это футбольный стадион в конце концов, а не что-либо иное.

Короче говоря, почему-то все удивились этим словам о том, что МакSим тоже пела под фанеру. Друзья, любой человек, который имел хоть какое-то отношение к телевидению, скажет вам в одно касание просто, что если речь идет не о концерте, о каком-то сольном выступлении, никто никогда не будет на стадионе устраивать живой звук. Это адски дорого, это стоит примерно в два раза больше, чем гонорары артистов, которые пришли выступать. Поэтому под фонограмму, конечно же.

Но дело в том, что ведь не это вы вспоминаете. Какая вам разница, под фанеру пела МакSим или не под фанеру? Важно, что пел с ней весь стадион. Вот это запоминающееся событие. А все остальное – такие мелочи», – сказал журналист.

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«Мы с МакSим обе пели под фонограмму, это нормально, такие были условия». Люся Чеботина о финале Кубка России