МакSим: «Чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед «Спартаком». Было очень тепло от энергетики на стадионе»

МакSим поделилась эмоциями о выступлении после победы «Спартака» в финале Кубка России.

Красно-белые обыграли (2:1) в финале .

МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты» после матча, вместе с ней пели около 50 тысяч болельщиков красно-белых, находившихся на стадионе «Лужники».

«Я чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед «Спартаком» и десятками тысяч фанатов.

Мне не было холодно петь босиком и в легком платье, так как было очень тепло от той энергетики, которая царила на стадионе», – сказала Марина Максимова.

50 тысяч фанатов поют «Знаешь ли ты» вместе с МакSим – от праздника «Спартака» у нас мурашки!