«Мы с МакSим обе пели под фонограмму, это нормально, такие были условия». Люся Чеботина о финале Кубка России

Люся Чеботина рассказала о выступлениях с МакSим после финала БЕТСИТИ Кубка России.

После победы «Спартака» над (2:1) она исполнила композицию «Солнце Монако», а МакSим – «Знаешь ли ты».

«Захожу в комментарии – все пишут, что я пела под «плюс», такая-сякая.

Ребят, мы обе пели под фонограмму, потому что такие были условия. Это нормально, потому что это огромный стадион, и очень тяжело было настроить «лайв» на одну песню», – сказала Чеботина.

50 тысяч фанатов поют «Знаешь ли ты» вместе с МакSим – от праздника «Спартака» у нас мурашки!

Финал в «Лужниках» – это российский футбол, которого мы хотим