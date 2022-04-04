Малафеев о налоге на легионеров: «Это как налог на роскошь. Хочешь иметь что-то сверх общепринятых норм – надо платить»

Теги Зенит Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС лимит на легионеров деньги Футбол

Вячеслав Малафеев не считает плохой идею внедрения налога на легионеров в РПЛ.

«В налоге на легионеров, предусмотренном в новом формате лимита в будущем, есть смысл, на мой взгляд. Это как налог на роскошь, который увеличивается с каждым годом, имеет определенный тренд. Если ты хочешь иметь что-то сверх общепринятых норм, то за это надо платить.

Это может касаться и клубов, которые приобретают дорогого иностранного футболиста. Лично я не вижу ничего плохого в этом: с учетом дополнительных расходов сами клубы будут тщательнее выбирать легионеров.

Наши клубы будут отбирать игроков высокого уровня, чтобы они не занимали чужие места и делали российский футбол сильнее, были по-настоящему полезны. Такая проблема на сегодняшний день присутствует в российском футболе. Только с легионерами высокого уровня мы сможем добиться успехов в еврокубках.

Что касается нынешней ситуации с санкциями и положением РФС в международном футболе, думаю, она будет постепенно меняться, налаживаться, и мы совсем скоро сможем радоваться успехам наших клубов в еврокубках и болеть за сборную России. Рано или поздно это обязательно произойдет», – отметил бывший вратарь «Зенита».

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