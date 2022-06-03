Салах надеется продлить контракт с «Ливерпулем». Переговоров не было с декабря (Liverpool Echo)

надеется, что договорится с о новом контракте.

Как пишет Liverpool Echo, переговоров между представителями вингера и клубом не было с декабря. Салаху комфортно в Ливерпуле, и он надеется достичь компромисса с представителями клуба.

Зимой «Ливерпуль» решил отложить все переговоры о новых контрактах, чтобы сконцентрироваться на концовке сезона.

Игроки отнеслись к этом с пониманием, осознавая, что ведут борьбу одновременно за Кубок Англии, и Лигу чемпионов (Кубок английской лиги к тому моменту был уже выигран). В команде договорились, что никто не будет давать интервью по поводу будущего, чтобы не дестабилизировать обстановку. Вероятно, летом общение возобновится.

Срок действующего контракта хавбека с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне 29-летний вингер забил 31 гол и отдал 15 передач в 51 матче за клуб во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.