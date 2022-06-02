Матыцин о лимите «13+12» в РПЛ: «Не навредит зрелищности, надеюсь. Во многих клубах столько легионеров и не будет»

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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ.

– Почему Минспорт поддержал новый лимит на легионеров в российском футболе – формулу «13+12» для РПЛ?

– После долгих консультаций пришли к мнению, что эта форма наиболее оптимальна. Как она будет работать в дальнейшем, увидим, когда начнется новый чемпионат. Да во многих клубах столько легионеров и не будет.

Но после многократных консультаций с РФС и РПЛ мы дали согласие на этот формат, ориентируясь на их мнение. Надеюсь, что это как минимум не навредит ни зрелищности, ни конкурентоспособности российского футбола, – сказал Матыцин.

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