Гнабри недоволен затянувшимися переговорами с «Баварией», но пока не отклонял предложение с зарплатой 17-19 млн евро в год. Мюнхенцы больше платить не станут

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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри пока не принял решение касательно нового контракта.

26-летнему немцу давно направлено предложение, согласно которому он будет получать 17-19 млн евро в год. Это предельная сумма, которую готовы платить мюнхенцы.

По сведениям Bild, Гнабри разочарован тем, что это предложение поступило ему лишь после сильно затянувшихся переговоров, тем более контракты с некоторыми его партнерами были продлены заранее.

Полузащитник пока не отказывался от предложения, но и не спешит его подписывать. В том случае, если в 2023 году он уйдет из нынешней команды в качестве свободного агента, Серж сможет рассчитывать не только на высокую зарплату в другом клубе, но и на бонус за подписание.

В завершившемся сезоне Бундеслиги Гнабри провел 34 матча и забил 14 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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