Переход Дзюбы в клуб РПЛ маловероятен, вариант с Турцией – наиболее реалистичный («Матч ТВ»)

не определился с клубом, за который будет выступать после ухода из .

Как информирует , маловероятно, что форвард останется в чемпионате России. Наиболее реалистичным и приоритетным вариантом, учитывая поступившие предложения, для него является переход в лигу Турции.

В завершившемся сезоне РПЛ Дзюба забил 11 мячей за 28 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Федотов о Дзюбе в «Сочи»: «Артем пригодится любому клубу РПЛ, но, думаю, он окажется в Европе»