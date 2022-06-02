Переход Дзюбы в клуб РПЛ маловероятен, вариант с Турцией – наиболее реалистичный («Матч ТВ»)

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба не определился с клубом, за который будет выступать после ухода из «Зенита».

Как информирует «Матч ТВ», маловероятно, что форвард останется в чемпионате России. Наиболее реалистичным и приоритетным вариантом, учитывая поступившие предложения, для него является переход в лигу Турции.

В завершившемся сезоне РПЛ Дзюба забил 11 мячей за 28 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Федотов о Дзюбе в «Сочи»: «Артем пригодится любому клубу РПЛ, но, думаю, он окажется в Европе»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные