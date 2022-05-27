Дзюба не собирается в Китай. Его приоритет – РПЛ

не собирается переходить в китайский чемпионат.

Ранее появилась информация, что у бывшего форварда есть предложения из Китая, однако, как сообщает «Р-Спорт», сам игрок их не рассматривает.

Приоритетом для 33-летнего нападающего является продолжение карьеры в РПЛ.

«Дзюба не рассматривает предложения из Китая, где поменялась ситуация. Чемпионат этой страны больше не является кормушкой для легионеров. Приоритет Артема – , – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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