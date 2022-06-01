Романцев о Дзюбе за рубежом: «О его возрасте наверняка вспомнят. Скорее всего, предложат контракт по схеме «1+1»

высказался о будущем экс-форварда .

– Появлялись сообщения, что Дзюба может уехать играть за границу. Не слишком ли большой риск подписывать первый зарубежный контракт в 33 года?

— Думаю, это скорее риск для клуба, который сделает ему предложение. Ведь в таком возрасте возможность футболиста получить травму возрастает в разы. А покупать нападающего, который может в любой момент выбыть из строя, — дело опасное.

Хотя Дзюба не из тех, кто подвержен травмам. Кроме того, он уже не раз доказывал, что каждый его приход в новую команду — это шаг вперед. Вот почему думаю, что такой клуб для Артема найдется — забивные, нестандартные форварды всегда в цене.

Но при заключении контракта о его возрасте наверняка вспомнят. А потому, скорее всего, предложат подписать не на три года, а по схеме «1+1».

Артем не молодеет. И с каждым сезоном это создает свои трудности. Кроме того, он из тех, кто находится под постоянным давлением трибун и СМИ. Но если форвард, проведя на поле почти вдвое меньше времени, чем в прошлом чемпионате, остается в лидерах по системе «гол плюс пас», значит, он настоящий мастер. И свой вклад в очередную победу «Зенита» Дзюба, безусловно, внес.

Возможно, этот вклад мог быть и более весомым, если бы Артем не отвлекался на то, что не имеет отношения к футболу, – сказал экс-тренер «Спартака».