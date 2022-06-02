В «Локо» раскритиковали статью «СЭ»: «Чтобы не плодить выдумки и не перепечатывать давно избитые штампы – обращайтесь в клуб. Будем только рады помочь»

В «Локомотиве» раскритиковали статью о клубе.

«В недавнем интервью «Матч ТВ» гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что «стратегию активно обсуждают в прессе и соцсетях, однако ее мало кто читал».

Очередное подтверждение этого тезиса – сегодняшняя заметка в «Спорт-Экспрессе» с попыткой проанализировать прошедший сезон «Локомотива».

Сегодня ознакомились с плодами трудов журналистов издания, претендующего на ведущие роли в российской спортивной журналистике. В связи с этим хотим обратиться к коллегам из «СЭ» и из других изданий. Чтобы не плодить выдумки и лишний раз не перепечатывать давно избитые и порядком надоевшие за год штампы (немцы, стратегия, «Сапсан», одни и те же трансферы, тренеры...) – обращайтесь в клуб, задавайте вопросы.

Мы всегда на связи и готовы дать объяснения и комментарии по всем актуальным темам. Будем только рады помочь журналистам в подготовке интересных и небанальных статей!» – говорится в заявлении железнодорожников.