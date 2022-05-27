Судьи чаще всего ошибались в пользу «Локо», «Зенита» и «Спартака» в сезоне-2021/22. «Краснодар» пострадал больше всех («СЭ»)

Стало известно, в чью пользу судьи РПЛ ошибались чаще всего.
Ошибок стало больше на 60% в сравнении с сезоном-2020/21.
По подсчетам «Спорт-Экспресса», арбитры в завершившемся сезоне чемпионата России совершили 87 ошибок в 240 матчах. В это число не входят ошибки, исправленные после вмешательства ВАР.
Чаще всего ошибались в пользу «Локомотива» (12 ошибок в пользу команды, 5 – против), «Зенита» (9 и 6) и «Спартака» (8 и 6).
Сильнее всего от ошибок рефери пострадали «Краснодар» (4 ошибки в пользу команды, 14 – против) и «Ростов» (5 и 11).
Все проблемы судейства и ВАР – в одном интервью боссов. От ужасной съемки до 18 минут просмотра повторов
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