Гендиректор «Локо»: «Наш отказ от завышенных трансферов у многих вызывает неодобрение»

Гендиректор рассказал об отказе клуба от трансферов игроков по завышенным ценам.

«Иного пути, кроме ставки на молодых игроков, у нашего клуба нет. Хотелось бы обратить внимание, что эта стратегия очень активно обсуждается в прессе и соцсетях, однако ее никто не читал.

Могу точно сказать, что принципиальная позиция «Локомотива» по отказу от завышенных трансферов у многих в футбольном бизнесе не вызывает одобрения. Но мы будем и в дальнейшем ее придерживаться, – сказал .

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