«Рубин» ввел премиальные 10 тысяч евро за победу каждому игроку на последние 3 матча. 2 уже проиграли

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия Урал Уфа Спорт-Экспресс деньги Футбол

В «Рубине» ввели премиальные на заключительные матчи сезона.

На три последние игры чемпионата России в клубе ввели систему премиальных за победу – 10 тысяч евро, сообщает «Спорт-Экспресс».

Два из трех матчей казанцы проиграли – «Локомотиву» (0:1) и «Уралу» (0:3). В последнем туре «Рубин» примет «Уфу». В случае поражения команда Леонида Слуцкого вылетит из РПЛ.

Слова клубов РПЛ о нарушении спортивного принципа – ерунда. Отъезд легионеров почти ни на что не повлиял

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные