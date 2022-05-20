«Рубин» ввел премиальные 10 тысяч евро за победу каждому игроку на последние 3 матча. 2 уже проиграли

В ввели премиальные на заключительные матчи сезона.

На три последние игры чемпионата России в клубе ввели систему премиальных за победу – 10 тысяч евро, сообщает .

Два из трех матчей казанцы проиграли – (0:1) и (0:3). В последнем туре «Рубин» примет «Уфу». В случае поражения команда Леонида Слуцкого вылетит из РПЛ.

Слова клубов РПЛ о нарушении спортивного принципа – ерунда. Отъезд легионеров почти ни на что не повлиял

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