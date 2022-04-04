Баринов интересен клубу Ла Лиги: «Идет в середине таблицы. Не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании»

Агент Дмитрия Баринова рассказал, что хавбеком «Локо» интересуются в .

– Баринов сказал, что агенты [из Европы] связывались даже после 24 февраля.

– Это правда. Я прилетал в Испанию на сбор к Диме, там у меня были встречи с агентствами, и был клуб, готовый на аренду.

Но, как я понимаю, тут [в ] даже не дошло до серьезных переговоров. Дима решил сосредоточиться на решении клубных задач с «Локо» и на сборной, у которой должны были быть стыки.

– Бариновым интересовался испанский клуб?

– Да. Сейчас эта команда идет в середине таблицы. Не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании.

– После 24 февраля эта команда или агенты из Испании как-то проявляли себя?

– Да, где-то неделю назад мы списывались с испанским представителем. Спрашивал как дела и попросил неделю-другую, чтобы дать информацию, как руководство клуба будет смотреть на летнее окно и российского футболиста в связи с ситуацией.

– То есть они верят, что к этому можно будет вернуться летом?

– Они хотят усилиться, и их интересует конкретный футболист, – сказал Павел Банатин.