Баринов интересен клубу Ла Лиги: «Идет в середине таблицы. Не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании»

Агент Дмитрия Баринова рассказал, что хавбеком «Локо» интересуются в Испании.
– Баринов сказал, что агенты [из Европы] связывались даже после 24 февраля.
– Это правда. Я прилетал в Испанию на сбор к Диме, там у меня были встречи с агентствами, и был клуб, готовый на аренду.
Но, как я понимаю, тут [в «Локо»] даже не дошло до серьезных переговоров. Дима решил сосредоточиться на решении клубных задач с «Локо» и на сборной, у которой должны были быть стыки.
– Бариновым интересовался испанский клуб?
– Да. Сейчас эта команда идет в середине таблицы. Не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании.
– После 24 февраля эта команда или агенты из Испании как-то проявляли себя?
– Да, где-то неделю назад мы списывались с испанским представителем. Спрашивал как дела и попросил неделю-другую, чтобы дать информацию, как руководство клуба будет смотреть на летнее окно и российского футболиста в связи с ситуацией.
– То есть они верят, что к этому можно будет вернуться летом?
– Они хотят усилиться, и их интересует конкретный футболист, – сказал Павел Банатин.