Лангле согласился уйти из «Барселоны». «Тоттенхэм» может арендовать его на 2 года

согласился уйти из «Барселоны».

По данным Catalunya Ràdio, центральный защитник, который не входит в планы на следующий сезон, может провести два года в на правах аренды. уже ведет переговоры с лондонским клубом.

Тренер сообщил нескольким игрокам «Барселоны» о том, что не рассчитывает на них, и Лангле отнесся к этому с наибольшим пониманием.

Контракт француза с «Барсой» действует до 2026 года. Он присоединился к каталонскому клубу в 2018 году и провел за него 160 матчей.

Статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.