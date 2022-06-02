Лангле согласился уйти из «Барселоны». «Тоттенхэм» может арендовать его на 2 года

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Клеман Лангле согласился уйти из «Барселоны».

По данным Catalunya Ràdio, центральный защитник, который не входит в планы Хави на следующий сезон, может провести два года в «Тоттенхэме» на правах аренды. «Барселона» уже ведет переговоры с лондонским клубом.

Тренер сообщил нескольким игрокам «Барселоны» о том, что не рассчитывает на них, и Лангле отнесся к этому с наибольшим пониманием.

Контракт француза с «Барсой» действует до 2026 года. Он присоединился к каталонскому клубу в 2018 году и провел за него 160 матчей.

Статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.

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