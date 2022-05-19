«Барса» намерена купить Кулибали у «Наполи» летом. Он очень хочет перейти и ждет, что клубы договорятся

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«Барселона» намерена подписать центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Как пишет Diario Sport, руководство каталонского клуба решило начать работу над трансфером 30-летнего футболиста, который очень хочет оказаться в «Барсе» и ждет, что сине-гранатовые договорятся с «Наполи» о трансфере.

Сейчас «Барса» занимается усилением атаки, полузащиты и фланга обороны, но Хави дал руководству понять, что команде необходим левоногий центральный защитник с международным опытом.

«Барса» знает, что сделка не будет простой, так как вести переговоры с «Наполи» очень трудно, но контракт Кулибали с клубом действует до лета 2023 года, что ставит итальянский клуб в невыгодное положение. Сенегалец не намерен продлевать сотрудничество с «Наполи».

Если ранее итальянский клуб требовал за Калиду более 65 млн евро и отказывал «Манчестер Сити» и «ПСЖ», то теперь, вероятно, согласится отпустить игрока примерно за половину обозначенной суммы, и «Барса» видит в этой ситуации хорошую трансферную возможность.

«Барселона» готова включить в сделку кого-то из своих игроков, чтобы снизить цену. В частности, «Наполи» очень интересен Миралем Пьянич.

Чтобы подписать Кулибали, сине-гранатовым нужно будет сначала расстаться с Оскаром Мингесой, Клеманом Лангле и Самюэлем Умтити. И если найти клуб для Мингесы будет не так сложно, то ситуации с Лангле и Умтити остаются непростыми.

Когда эти футболисты уйдут, «Барса» сделает предложение о трансфере Кулибали.

В этом сезоне футболист провел 33 матча за «Наполи» во всех турнирах и забил 3 гола. Его статистику можно изучить здесь.

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