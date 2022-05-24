Бензема о 17 голах Роналду за сезон в ЛЧ: «Рекорды существуют, чтобы их бить, но победы – в приоритете»

хотел бы побить рекорд по голам в Лиге чемпионов.

В сезоне-2013/14 португалец, тогда выступавший за «Реал», забил 17 голов за один розыгрыш . В этом сезоне у Бензема 15 голов в турнире перед финалом с , который состоится 28 мая.

– Рекорды будут всегда, но они существуют для того, чтобы их бить. Для меня же самое главное – выкладываться по максимуму на поле и помогать своей команде побеждать. Если получается забить или отдать голевой пас – это очень важно. Но победы всегда будут в приоритете.

– Какой гол в этой Лиге чемпионов ваш любимый?

– Все они были хороши и важны. Самым красивым, наверное, был третий мяч в ворота «ПСЖ» или пенальти в поединке с «Манчестер Сити». Но нужно отметить и точный удар головой по воротам «Челси», потому что там была красивая комбинация, – сказал форвард .

Статистику 34-летнего нападающего можно изучить здесь.

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