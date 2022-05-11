Фердинанд об «МЮ»: «Эти игроки безвольные. Там есть кто-то, кому не #####? Если бы я почувствовал, что кому-то в раздевалке все равно, сказал бы: «#######»

назвал игроков безвольными.

Так бывший защитник команды отреагировал на текущую ситуацию в клубе.

«Я бы для начала разнес раздевалку. Я бы психанул. Нужно задавать друг другу вопросы. Там есть кто-то, кому не ##### (наплевать)? Я хочу знать, что эти вопросы задаются.

Если бы я почувствовал, что кому-то в раздевалке все равно, я бы призвал их к ответу. Я бы сказал: «Тогда ####### (сваливай), убирайся». Я бы сказал им, чтобы они не приходили и не играли.

Наша раздевалка была действительно стабильной, построенной на победах и успехах, построенной на правильной культуре и на правильных стандартах. Эта раздевалка совсем другая.

Выглядит так, что игроки в этой раздевалке безвольные. Результаты говорят вам об этом, учитывая то, как они позволяют себе упускать матчи. Нужен кто-то, кто будет направлять игроков», – заявил Фердинанд в своем подкасте.

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