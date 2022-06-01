Лоренцо Инсинье: «Месси – один из лучших, наряду с Роналду. Италия должна быть готова противостоять ему на поле»

выразил свое восхищение .

Футболисты сыграют друг против друга сегодня в матче между сборными Италии и .

«К моему счастью я много раз пересекался с Месси по ходу карьеры. Он выдающийся игрок.

Он столько раз выиграл , сложно тут добавить еще какие-то оценки.

Он один из лучших, наряду с . На поле мы должны относиться к нему с уважением и быть готовыми противостоять ему», – сказал хавбек сборной Италии.

Сегодня – Финалиссима! Аргентина против Италии (да, Месси в деле), этот матч – угроза ФИФА от УЕФА