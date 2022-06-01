Лоренцо Инсинье: «Месси – один из лучших, наряду с Роналду. Италия должна быть готова противостоять ему на поле»

Лоренцо Инсинье выразил свое восхищение Лионелем Месси.
Футболисты сыграют друг против друга сегодня в матче между сборными Италии и Аргентины.
«К моему счастью я много раз пересекался с Месси по ходу карьеры. Он выдающийся игрок.
Он столько раз выиграл «Золотой мяч», сложно тут добавить еще какие-то оценки.
Он один из лучших, наряду с Криштиану Роналду. На поле мы должны относиться к нему с уважением и быть готовыми противостоять ему», – сказал хавбек сборной Италии.
Сегодня – Финалиссима! Аргентина против Италии (да, Месси в деле), этот матч – угроза ФИФА от УЕФА