Лоренцо Инсинье: «Месси – один из лучших, наряду с Роналду. Италия должна быть готова противостоять ему на поле»

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Лоренцо Инсинье выразил свое восхищение Лионелем Месси.

Футболисты сыграют друг против друга сегодня в матче между сборными Италии и Аргентины.

«К моему счастью я много раз пересекался с Месси по ходу карьеры. Он выдающийся игрок.

Он столько раз выиграл «Золотой мяч», сложно тут добавить еще какие-то оценки.

Он один из лучших, наряду с Криштиану Роналду. На поле мы должны относиться к нему с уважением и быть готовыми противостоять ему», – сказал хавбек сборной Италии.

Сегодня – Финалиссима! Аргентина против Италии (да, Месси в деле), этот матч – угроза ФИФА от УЕФА

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