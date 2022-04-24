Месси выиграл 39-й трофей в карьере, став чемпионом Франции. Больше лишь у Дани Алвеса

выиграл 39-й трофей в карьере, сократив отставание от Дани Алвеса.

Вчера форвард стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ». Это его 39-й трофей в карьере.

До этого аргентинец в составе «Барселоны» 10 раз выигрывал , четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

В составе сборной Аргентины Лионель брал Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, а также выиграл молодежный чемпионат мира.

По количеству трофеев, выигранных на протяжении карьеры, Месси догнал экс-полузащитника «Барсы» , у которого тоже 39 титулов.

Больше лишь у защитника «Барселоны» Дани Алвеса – 46 трофеев. Однако есть мнение о том, что у бразильца меньше титулов – 42.

Под сомнение ставятся победа в чемпионате штаба Баия и Кубок Нордесте в 2001 году. Тогда Алвес выступал за «Баию». Также не все учитывают Суперкубок Франции-2018, так как в том матче Дани не попал в заявку , и победу Алвеса со сборной на молодежном чемпионате мира-2003.

У Дани Алвеса так много трофеев, что все запутались. «Барса» насчитала 46, но скорее все же 42