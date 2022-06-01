Харри Магуайр: «Я достаточно взрослый, чтобы принимать критику, но всему есть предел. Когда дело доходит до угрозы взрыва, речь идет уже о моей семье»

Защитник сборной Англии Харри Магуайр высказался о восприятии критики в свой адрес.

«Я достаточно взрослый для того, чтобы принимать существование людей, которые бросаются на меня и говорят, что я могу играть лучше. Но всему есть предел, мы все люди, у меня есть семья.

Люди спрашивают, влияет ли это на меня. У меня такой характер, что на меня это несильно влияет, но когда дело доходит до угрозы взрыва, то речь уже идет о моей семье. И я рад, что мои дети пока еще не читают о таких вещах и не смотрят сюжеты про это в новостях.

Я был немного шокирован [свистом фанатов сборной Англии]. У меня всегда были очень хорошие отношения с английскими болельщиками. Я бы не сказал, что мне было больно или обидно. Я знаю, что на моих друзей и близких это могло повлиять, но я был скорее удивлен.

Если бы подобное случилось на более раннем этапе моей карьеры, мне, наверное, пришлось бы нелегко в тот вечер. Вот почему я говорю от лица более молодых игроков: на тех, кто дебютировал тогда, это могло произвести впечатление, учитывая все то, что я сделал для своей страны за последние пять лет», – сказал футболист, представляющий «Манчестер Юнайтед».