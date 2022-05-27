Галактионов возглавит «Нижний Новгород» («РБ Спорт»)

Теги сборная России U-21 премьер-лига Россия Александр Кержаков возможные трансферы Нижний Новгород Михаил Галактионов Футбол

Михаил Галактионов может вернуться к работе в РПЛ.

По информации «РБ Спорт», 38-летний тренер с большой долей вероятности возглавит «Нижний Новгород».

Сейчас Галактионов тренирует молодежную сборную России. Ожидается, что он будет совмещать должности.

Главным тренером «Нижнего» с лета прошлого года является Александр Кержаков.

Под его руководством команда в своем дебютном сезоне в Премьер-лиге финишировала на 11-м месте, набрав в 30 играх 33 очка.

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные