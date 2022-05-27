Галактионов возглавит «Нижний Новгород» («РБ Спорт»)

может вернуться к работе в .

По информации «РБ Спорт», 38-летний тренер с большой долей вероятности возглавит .

Сейчас Галактионов тренирует молодежную сборную России. Ожидается, что он будет совмещать должности.

Главным тренером «Нижнего» с лета прошлого года является .

Под его руководством команда в своем дебютном сезоне в Премьер-лиге финишировала на 11-м месте, набрав в 30 играх 33 очка.

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