Investcorp не купит «Милан». Стороны прекратили переговоры

Бахрейнская инвестиционная компания Investcorp отказалась от покупки «Милана».
«Мы вели переговоры с Elliott (компанией, владеющей клубом – прим.) о возможных инвестициях в «Милан». Как бывает в случаях с премиальными сделками, коммерческое соглашение достигнуто не было, и мы решили прекратить переговоры.
Мы желаем «Милану» всего наилучшего в следующем сезоне и далее», – написал исполнительный председатель Investcrop Мохаммед Аль Ардхи.
Ранее сообщалось, что Investcorp намерена приобрести «Милан» за 1,18 миллиарда евро.
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