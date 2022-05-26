Investcorp не купит «Милан». Стороны прекратили переговоры

Бахрейнская инвестиционная компания Investcorp отказалась от покупки «Милана».

«Мы вели переговоры с Elliott (компанией, владеющей клубом – прим.) о возможных инвестициях в «Милан». Как бывает в случаях с премиальными сделками, коммерческое соглашение достигнуто не было, и мы решили прекратить переговоры.

Мы желаем «Милану» всего наилучшего в следующем сезоне и далее», – написал исполнительный председатель Investcrop Мохаммед Аль Ардхи.

Ранее сообщалось, что Investcorp намерена приобрести за 1,18 миллиарда евро.

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