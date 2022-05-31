Тебас о сезоне: «У французов ноль трофеев. Говорят, мы боимся, что Лига 1 опередит Ла Лигу. Нет, не боимся»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас противопоставил Ла Лигу чемпионату Франции.

«В Испании люди порой ведут себя как паникеры и бывают крайне недальновидны. В этой Лиге чемпионов им казалось, что все идет к катастрофе.

Но давайте не забывать о том, что у французов ноль трофеев.

Они говорят о том, что мы якобы боимся того, что Лига 1 нас опередит. Нет, мы не боимся. Мы лишь хотим, чтобы в Лиге 1 была настоящая конкуренция. Нынешняя ситуация футболу на пользу не идет», – заявил Тебас.

«ПСЖ» убьет французскую лигу, если его не остановить». Глава Ла Лиги Тебас о расходах парижан