Алексей Березуцкий: «Фернандес – идеальный партнер и для игроков, и для тренера. Дзагоеву травмы не позволили раскрыть талант на 100 процентов»

попрощался с и .

Фернандес принял решение приостановить карьеру. Дзагоев договорился с ЦСКА о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

«Хотел бы сказать, что очень горд, что мне довелось играть и работать с Марио. Русский бразилец. Как играть с ним очень приятно, так и тренировать. Это идеальный партнер и для партнеров по команде, и для тренера.

Дзагоева провожаю с точно такими же чувствами, как и Марио. Он долго был частью ЦСКА, очень талантливый игрок. Травмы не позволили ему раскрыть талант на 100 процентов, но все равно он был важной частью клуба», – сказал главный тренер .

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