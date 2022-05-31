Мане не уведомлял «Ливерпуль» о желании уйти летом

не сообщал «Ливерпулю», что хочет уйти летом.

По данным Sky Sports, вингер не говорил руководству о желании сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

«Ливерпуль» ожидает, что свяжется по поводу трансфера 30-летнего футолиста, и запросит у мюнхенцев более 30 млн евро.

Ожидается, что «Бавария» предложит Мане контракт сроком до лета 2025 года и даст за него 30 млн евро и еще 5-10 млн евро бонусов. Переговоры от лица немецкого клуба будет вести спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Мане – главная цель Салихамиджича на лето. Он уже встречался с представителями игрока, сообщает Sky Germany.

Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. С клубом он выиграл шесть трофеев – Лигу чемпионов, , Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Статистику 30-летнего футболиста можно изучить здесь.