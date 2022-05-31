Мане не уведомлял «Ливерпуль» о желании уйти летом

Садьо Мане не сообщал «Ливерпулю», что хочет уйти летом.
По данным Sky Sports, вингер не говорил руководству «Ливерпуля» о желании сменить клуб в ближайшее трансферное окно.
«Ливерпуль» ожидает, что «Бавария» свяжется по поводу трансфера 30-летнего футолиста, и запросит у мюнхенцев более 30 млн евро.
Ожидается, что «Бавария» предложит Мане контракт сроком до лета 2025 года и даст за него 30 млн евро и еще 5-10 млн евро бонусов. Переговоры от лица немецкого клуба будет вести спортивный директор Хасан Салихамиджич.
Мане – главная цель Салихамиджича на лето. Он уже встречался с представителями игрока, сообщает Sky Germany.
Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. С клубом он выиграл шесть трофеев – Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Статистику 30-летнего футболиста можно изучить здесь.