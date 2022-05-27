«Бавария» уверена в трансфере Мане. Обсуждалась зарплата 12-15 млн евро

«Бавария» намерена подписать вингера .

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб уверен в подписании сенегальца этим летом.

В клубе считают, что трансфер Мане обойдется не так дорого, как ожидалось изначально – думает, что сможет заплатить меньше 50 млн евро.

Чемпионы Германии обсуждали зарплату для футболиста в размере 12-15 млн евро в год.

В этом сезоне Мане забил 23 гола и отдал 2 передачи в 50 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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