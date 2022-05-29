«Ливерпуль» потребует за Мане гораздо больше 30 млн евро. «Бавария» – фаворит

«Ливерпуль» не намерен продавать вингера Садьо Мане за 30 млн евро.
Как утверждает The Athletic, мерсисайдцы потребуют заметно большую сумму, нежели та, о которой сообщалось ранее в немецкой прессе.
Фаворитом на подписание полузащитника остается «Бавария», однако пока она не направляла никаких предложений, да и сам футболист еще не определился с командой, в которой хочет продолжить карьеру. Тем не менее «Ливерпуль» он твердо намерен покинуть.
Со статистикой выступлений Мане можно ознакомиться здесь.
Яя Туре: «Золотой мяч» в прошлом году был провальным. Мане не вошел в тройку, как такое возможно?»