«Ливерпуль» потребует за Мане гораздо больше 30 млн евро. «Бавария» – фаворит

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«Ливерпуль» не намерен продавать вингера Садьо Мане за 30 млн евро.

Как утверждает The Athletic, мерсисайдцы потребуют заметно большую сумму, нежели та, о которой сообщалось ранее в немецкой прессе.

Фаворитом на подписание полузащитника остается «Бавария», однако пока она не направляла никаких предложений, да и сам футболист еще не определился с командой, в которой хочет продолжить карьеру. Тем не менее «Ливерпуль» он твердо намерен покинуть.

Со статистикой выступлений Мане можно ознакомиться здесь.

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