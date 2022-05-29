«Ливерпуль» потребует за Мане гораздо больше 30 млн евро. «Бавария» – фаворит

«Ливерпуль» не намерен продавать вингера за 30 млн евро.

Как утверждает The Athletic, мерсисайдцы потребуют заметно большую сумму, нежели та, о которой сообщалось ранее в немецкой прессе.

Фаворитом на подписание полузащитника остается , однако пока она не направляла никаких предложений, да и сам футболист еще не определился с командой, в которой хочет продолжить карьеру. Тем не менее он твердо намерен покинуть.

Со статистикой выступлений Мане можно ознакомиться здесь.

Яя Туре: «Золотой мяч» в прошлом году был провальным. Мане не вошел в тройку, как такое возможно?»