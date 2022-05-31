«Дзюба – легенда не только «Зенита», но и «Спартака». Было бы круто закольцевать историю, болельщики будут возбуждаться». Губерниев – за переход Дзюбы в клуб Федуна

Дмитрий Губерниев считает, что Артем Дзюба должен перейти в «Спартак».
Летом нападающий «Зенита» покинет клуб в качестве свободного агента.
«Дзюба – легенда не только «Зенита», но и «Спартака», и сборной России. Я предложил ему идти в «Металлист» из Королева, может, заодно и содержать команду сможет.
Кстати говоря, вот если он уйдет в «Спартак», это будет хорошая история. Главное, чтобы за нее не просили много денег. Не думаю, что Артем сейчас сильно дорогой игрок. Было бы круто закольцевать эту историю с учетом отсутствия наших в еврокубках. Почему бы и нет. Я голосую за «Спартак».
Люди мотаются туда-сюда, это нормально. Это может быть обоюдовыгодным сотрудничеством. Болельщики будут возбуждаться, как же это прекрасно», – сказал комментатор «Матч ТВ».