«Дзюба – легенда не только «Зенита», но и «Спартака». Было бы круто закольцевать историю, болельщики будут возбуждаться». Губерниев – за переход Дзюбы в клуб Федуна

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Дмитрий Губерниев считает, что Артем Дзюба должен перейти в «Спартак». 

Летом нападающий «Зенита» покинет клуб в качестве свободного агента.

«Дзюба – легенда не только «Зенита», но и «Спартака», и сборной России. Я предложил ему идти в «Металлист» из Королева, может, заодно и содержать команду сможет.

Кстати говоря, вот если он уйдет в «Спартак», это будет хорошая история. Главное, чтобы за нее не просили много денег. Не думаю, что Артем сейчас сильно дорогой игрок. Было бы круто закольцевать эту историю с учетом отсутствия наших в еврокубках. Почему бы и нет. Я голосую за «Спартак».

Люди мотаются туда-сюда, это нормально. Это может быть обоюдовыгодным сотрудничеством. Болельщики будут возбуждаться, как же это прекрасно», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

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