«Дзюба – легенда не только «Зенита», но и «Спартака». Было бы круто закольцевать историю, болельщики будут возбуждаться». Губерниев – за переход Дзюбы в клуб Федуна

считает, что должен перейти в «Спартак».

Летом нападающий покинет клуб в качестве свободного агента.

«Дзюба – легенда не только «Зенита», но и , и сборной России. Я предложил ему идти в «Металлист» из , может, заодно и содержать команду сможет.

Кстати говоря, вот если он уйдет в «Спартак», это будет хорошая история. Главное, чтобы за нее не просили много денег. Не думаю, что Артем сейчас сильно дорогой игрок. Было бы круто закольцевать эту историю с учетом отсутствия наших в еврокубках. Почему бы и нет. Я голосую за «Спартак».

Люди мотаются туда-сюда, это нормально. Это может быть обоюдовыгодным сотрудничеством. Болельщики будут возбуждаться, как же это прекрасно», – сказал комментатор «Матч ТВ».