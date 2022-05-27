Савин снял выпуск с разоблачением агентов Трабукки и Гурцкая. Он призвал отстранить Марко от футбола

снял выпуск с разоблачением агентов Марко Трабукки и Тимура Гурцкая.

В восьмой серии «Честного клуба» – сериала Савина о жизни его клуба – блогер рассказал историю воспитанника Матвея Ивахнова. Форвард мечтал играть в Европе и стал клиентом агента Марко Трабукки и его партнера .

Трабукки с Гурцкая организовали Ивахнову просмотр в «Сиене» и «Арциньяно» из Серии С, но затем сообщили футболисту о срыве сделки и закрытии трансферного окна. Агенты предложили Матвею перейти в латвийскую «Супер Нову», которая тогда лидировала в местном первом дивизионе. «Они сказали: есть вариант подождать документы до зимы и потом ехать в Италию. Я такой: класс, супер», – рассказал Матвей.

Матвей сообщил, что в «Супер Нове» сразу дали три контракта на латышском языке – один до зимы 2022-го, другой о расторжении, а третий полноценный с января 2022-го. Форвард отказался от последнего соглашения.

Савин заявил, что агенты увезли Ивахнова в Латвию, чтобы не платить отступные «Динамо». «По регламенту ФИФА все клубы делятся на четыре категории, и клубы последнего ранга не обязаны выплачивать компенсацию за подготовку футболистов», – сообщалось в ютуб-ролике.

«Мотя поверил в рассказы про Европу и не понимал, что «Супер Нова» – четвертой категории, и как только он сыграет больше 16 недель, компенсация обнулится. [Матвей] провел пять матчей, улетел в Москву в паузе на корону, но числится в клубе. И на 17-й неделе контракт с ним разрывают», – сообщил Савин.

Ивахнов остался без команды, но агенты отвезли его в Италию на новый недельный просмотр в «Сиене» и вернули в Россию. В начале января 2022 года родители Матвея позвонили Трабукки, но агент ответил, что клуб отказался от услуг форварда. Отец игрока добавил, что позже зашел на Transfermarkt и увидел, что Марко к тому моменту уже месяц работал гендиректором «Сиены».

Ивахнов считал, что ушел из «Супер Новы» по окончании контракта, и заключил соглашение с «Красавой». Но на сборах клуба Савина в Крымске Матвею позвонил президент юрмальского «Спартака» и рассказал про действующий контракт с прибалтами. После этого Матвей позвонил Трабукки.

«Если ты думаешь, что можешь уйти к Красаве и играть в третьем дивизионе, – пожалуйста, но это будет аренда от нас. Мы тебе убрали компенсацию из «Динамо», это я тебе сделал. Это не просто так – встать и уйти к Красаве, так не бывает ни в жизни, ни в футболе, ты поймешь когда-нибудь. Ты же не идешь в магазин со словами: мне нравятся ваши кроссовки, я их заберу. Мы их создали, купили, сшили этот продукт – можешь нам заплатить за это?» – заявил Трабукки.

Родители игрока уточнили, что позднее Гурцкая просил с 18-летнего футболиста компенсацию за перелет и визу в Италию.

Савин показал в камеру копию контракта Ивахнова с «Супер Новой». На документах стояли черно-белые подписи форварда – позже эксперты признали их подделкой и компьютерным монтажом.

Савин обратился в , а также к президенту Федерации футбола Латвии Вадиму Лещенко с просьбой о внутреннем расследовании и публичном разбирательстве. Евгений призвал отстранить Трабукки и директора юрмальского «Спартака» Ричарда Иванова от футбольной деятельности.

«Я не говорю, что все агенты плохие, но преимущественно большинству из них на вас [молодых футболистов] абсолютно ##### (наплевать – прим.). Многие из них – такие, как Марко Трабукки и Тимур Гурцкая, для которых вы инвестиция. Вы для них кроссовки, которые они сшили, и они готовы на все, чтобы заработать на вас кэш. Учитесь на наших ошибках», – сказал Савин.

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