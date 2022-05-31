Леон Горетцка: «Люди не рождаются расистами. С системой образования в Германии что-то не так – это нужно обсуждать в старшей школе»

считает, что в немецких школах недостаточно хорошо изучают вопрос о расизме.

«Я считаю, что с образовательной системой в что-то не так. Многое точно можно улучшить. И это погружает нас в эпицентр проблемы: люди не рождаются расистами. И, в частности, дети – это идеальный пример того, что расизм – это не что-то естественное, а что-то приобретенное. Расизм появляется, когда у человека есть личные проблемы, и это мышление годами закрепляется в головах у людей.

Мне кажется, для детей это не так важно. А вот в старшей школе эти вопросы нужно обсуждать. Но думаю, что в младших классах это не так нужно. По моему мнению, эта проблема возникает чуть позже», – сказал полузащитник «Баварии».

Также игрок сборной Германии высказался о том, может ли спорт принимать большее участие в борьбе с расизмом.

«Я думаю, спорт уже сейчас многое делает для этого. Как я говорил, сами команды – лучший пример. Посмотрите на команды из немецкого чемпионата и на сборную Германии. Там разнообразный состав. Это идеальный пример того, что это не недостаток, а преимущество.

Каждый должен смотреть шире в своей сфере, и это будет действовать на общество в целом. Считаю, важно учиться у кумиров. Просто посмотрите на футбольные команды – из этого можно многое извлечь», – сказал Горетцка.