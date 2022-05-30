Табличка с фамилией Куртуа пропала с территории стадиона «Атлетико»

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Памятную табличку с именем Тибо Куртуа убрали с территории стадиона «Ванда Метрополитано».

Бывший вратарь «Атлетико» на прошлой неделе выиграл Лигу чемпионов в составе другой мадридской команды – «Реала».

Накануне финальной игры с «Ливерпулем» (1:0) Куртуа, проигравший финал ЛЧ в составе «Атлетико» «Реалу» в 2014 году, сказал, что на этот раз он «на правильной стороне».

В понедельник утром президент «Атлетико» Энрике Сересо, отвечая на вопрос о Куртуа, сказал, что если кто-то хочет убрать табличку с именем бельгийца, «пусть берет кирку и лопату и убирает ее».

Несколько часов спустя табличка действительно пропала. Кто ответственен за это, пока не известно.

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