Табличка с фамилией Куртуа пропала с территории стадиона «Атлетико»

Памятную табличку с именем убрали с территории стадиона «Ванда Метрополитано».

Бывший вратарь «Атлетико» на прошлой неделе выиграл Лигу чемпионов в составе другой мадридской команды – .

Накануне финальной игры с «Ливерпулем» (1:0) Куртуа, проигравший финал ЛЧ в составе «Реалу» в 2014 году, сказал, что на этот раз он «на правильной стороне».

В понедельник утром президент «Атлетико» Энрике Сересо, отвечая на вопрос о Куртуа, сказал, что если кто-то хочет убрать табличку с именем бельгийца, «пусть берет кирку и лопату и убирает ее».

Несколько часов спустя табличка действительно пропала. Кто ответственен за это, пока не известно.