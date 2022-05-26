Переход Тчуамени в «Реал» могут отложить. «Монако» хочет, чтобы мадридцы добавили почти 15 млн евро для компенсации налоговых выплат

Теги Монако Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига бизнес Орельен Тчуамени деньги Футбол

Трансфер Орельена Тчуамени из «Монако» в «Реал» в ближайшее время может не состояться.

Как передает ESPN, поскольку Княжество Монако считается испанским Минфином офшорной зоной, при переходе хавбека монегаскам придется заплатить налог в размере 24% от суммы прибыли – то есть от 60 миллионов евро (куплен у «Бордо» за 20 млн, продается в «Реал» за 80 млн).

В связи с этим клуб Лиги 1 надеется, что «Реал» добавит около 15 млн евро к сумме сделки, но мадридцы делать этого пока не хотят.

При этом источник, близкий к Тчуамени, отметил, что проблема стоит не так остро, поэтому переход, вероятно, состоится до конца следующей недели.

Подчеркивается, что ситуация подобного рода для «Монако» не в новинку: ранее клуб платил налог на прибыль от продажи в испанские клубы таких футболистов, как Хамеса Родригеса, Янника Карраско и других.

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