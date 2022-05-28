Мрзляк покинет «Уфу»: «Контракт автоматически заканчивается с вылетом команды в ФНЛ»

Полузащитник Филип Мрзляк покинет «Уфу» после вылета команды из РПЛ в Олимп-ФНЛ.
– Вы говорили, что в случае вылета Филип уйдет с вероятностью на 99 процентов. Он уходит?
– Да, его контракт автоматически заканчивается с вылетом команды в первую лигу, такая опция была прописана в соглашении.
– Есть ли предложения по Филипу?
– Даже не знаю, потому что вылет «Уфы» стал для меня огромным сюрпризом. Я был уверен, что команда останется в Премьер-лиге. Это шок для меня. В ближайшее время обсудим с игроком, что делать дальше. Честно говоря, у нас не было запасного плана, мы не сомневались, что «Уфа» не вылетит.
– Мрзляк хочет остаться в России?
– Если будет такая возможность, то да. Ему нравится в России, – сказал агент Марсель Качинари.
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