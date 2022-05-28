Тренер «Оренбурга»: «Агаларов может подойти «Зениту» или «Спартаку». Он найдет свое место в хорошей команде в России»

Главный тренер «Оренбурга» считает, что Гамид Агаларов может подойти «Зениту» или «Спартаку».
– Агаларов забил 80% голов у «Уфы». Вы к нему специально готовились?
– Не могу так сказать. Мне понравились многие игроки «Уфы» – Иванов, Кабутов, Урунов.
Всем понятно, что это значит – когда Агаларов забивает столько голов. Но специально мы к нему не готовились, готовились ко всей команде. Но для меня Агаларов – отличный нападающий.
– Слухи его отправляют во все топ-клубы РПЛ.
– Да. И это нормально. Но «Оренбург» его не потянет.
– Какой команде он подойдет? «Зениту»? «Динамо»? ЦСКА?
– Не знаю. Такой команде, как «Зенит» или может в «Спартак». Он найдет свое место в хорошей команде в России, – сказал Марцел Личка.
Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru