Тренер «Оренбурга»: «Агаларов может подойти «Зениту» или «Спартаку». Он найдет свое место в хорошей команде в России»

Главный тренер «Оренбурга» считает, что может подойти или .

– Агаларов забил 80% голов у «Уфы». Вы к нему специально готовились?

– Не могу так сказать. Мне понравились многие игроки «Уфы» – Иванов, Кабутов, Урунов.

Всем понятно, что это значит – когда Агаларов забивает столько голов. Но специально мы к нему не готовились, готовились ко всей команде. Но для меня Агаларов – отличный нападающий.

– Слухи его отправляют во все топ-клубы .

– Да. И это нормально. Но его не потянет.

– Какой команде он подойдет? «Зениту»? «Динамо»? ЦСКА?

– Не знаю. Такой команде, как «Зенит» или может в «Спартак». Он найдет свое место в хорошей команде в России, – сказал Марцел Личка.

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