Эмбиид об отмененном мяче Бензема: «ВАРпуль» заплатил судьям… Это гол»

Джоэл Эмбиид был недоволен работой судей на финале Лиги чемпионов.

В концовке первого тайма матча между «Реалом» и (1:0) нападающий Карим Бензема забил, но бригада арбитров во главе с отменила этот мяч из-за офсайда, хотя мяч к форварду, действительно находившемуся в офсайде, попал от колена полузащитника Фабиньо.

«ВАРпуль» заплатил судьям… Это гол.

Он находился за вратарем, но мяч попал к нему от защитника. Так что по правилам это гол», – написал центровой «Филадельфии» и болельщик мадридского «Реала».

После победы Эмбиид написал в твиттере: «HALA MADRID».

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