Эмбиид об отмененном мяче Бензема: «ВАРпуль» заплатил судьям… Это гол»

Джоэл Эмбиид был недоволен работой судей на финале Лиги чемпионов.
В концовке первого тайма матча между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) нападающий Карим Бензема забил, но бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном отменила этот мяч из-за офсайда, хотя мяч к форварду, действительно находившемуся в офсайде, попал от колена полузащитника Фабиньо.
«ВАРпуль» заплатил судьям… Это гол.
Он находился за вратарем, но мяч попал к нему от защитника. Так что по правилам это гол», – написал центровой «Филадельфии» и болельщик мадридского «Реала».
После победы «Мадрида» Эмбиид написал в твиттере: «HALA MADRID».
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