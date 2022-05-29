Эмбиид об отмененном мяче Бензема: «ВАРпуль» заплатил судьям… Это гол»

Теги Ливерпуль Филадельфия премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА НБА судьи Клеман Тюрпен видеоповторы Джоэл Эмбиид Футбол

Джоэл Эмбиид был недоволен работой судей на финале Лиги чемпионов.

В концовке первого тайма матча между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) нападающий Карим Бензема забил, но бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном отменила этот мяч из-за офсайда, хотя мяч к форварду, действительно находившемуся в офсайде, попал от колена полузащитника Фабиньо.

«ВАРпуль» заплатил судьям… Это гол.

Он находился за вратарем, но мяч попал к нему от защитника. Так что по правилам это гол», – написал центровой «Филадельфии» и болельщик мадридского «Реала».

После победы «Мадрида» Эмбиид написал в твиттере: «HALA MADRID».

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные