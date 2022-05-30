Азар – болельщикам «Реала»: «Отдам ради вас все в следующем году. Уверен, он будет моим»

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Эден Азар обратился к фанатам «Реала» во время празднования победы в Лиге чемпионов.

«Болельщики «Реала», я здесь уже три года, у меня было так много травм, столько разных вещей... Но в следующем году я отдам ради вас все», – сказал полузащитник.

Когда бельгиец закончил говорить, остальные игроки «Реала» стали его обнимать и прыгать вокруг него.

«Уверен, следующий год будет моим», – также сказал Азар.

В этом сезоне 31-летний футболист провел 23 матча за «Реал» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 передачи. Его статистику можно изучить здесь.

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