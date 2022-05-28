«Мбаппе – сын шлюхи!» Болельщики «Реала» оскорбляли форварда «ПСЖ» перед финалом ЛЧ

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Болельщики «Реала» оскорбляли Килиана Мбаппе в Париже.

Фанаты мадридского клуба прибыли в столицу Франции, чтобы поддержать свою команду в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

В день матча болельщики скандировали нелицеприятные кричалки в адрес французского нападающего, который решил остаться в «ПСЖ», а не перейти в «Реал».

Фанаты скандировали: «Мбаппе – сын шлюхи!» Один из болельщиков был замечен в футболке с фамилией Мбаппе и средним пальцем на спине.

На улицах Парижа также появились плакаты с посланиями игроку: «Мбаппе, ты пожалеешь об этом» и «Мбаппе, это «Реал», который остается в Париже». 

Некоторые мадридские болельщики размахивали футболками «ПСЖ» с надписью «Mbappe 0 Champions League».

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