Тибо Куртуа: «Фанаты «Челси» не будут меня освистывать, надеюсь. Аплодисментов не жду»

Тибо Куртуа надеется на доброжелательное отношение со стороны фанатов «Челси».
«Я выиграл много трофеев, но Лигу чемпионов, крупнейший клубный турнир, пока не брал. Конечно, победа стала бы для меня особенным событием. У меня еще есть время до завершения карьеры. Буду следовать мечте.
Надеюсь, возвращение на «Стэмфорд Бридж» будет счастливым. Мы теперь соперники. «Челси» хочет побеждать, то же касается и меня, поэтому я не ожидаю аплодисментов со стороны фанатов клуба. Но надеюсь, что и освистывать не будут, хотя кто знает. Я готов ко всему.
Я рад вернуться сейчас, когда на стадионы пускают зрителей, потому что в прошлом году мы играли при пустых трибунах», – сказал голкипер «Реала».
Куртуа выступал за «Челси» с 2014 по 2018 год. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Реал» сыграет против «синих» в 1/4 финала Лиги чемпионов 6 и 12 апреля.