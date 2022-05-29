Фомин извинился перед «Динамо»: «Я подвел команду». Даниил не забил пенальти впервые за 23 попытки

извинился перед болельщиками за незабитый пенальти.

Бело-голубые проиграли «Спартаку» (1:2) в финальном матче .

На пятой компенсированной минуте ко второму тайму «Динамо» получило право на пенальти после нарушения Руслана Литвинова в своей штрафной против Романа Евгеньева. Арбитр Кирилл Левников назначил 11-метровый после просмотра ВАР.

Однако при счете 1:2 Фомин не реализовал пенальти, нанеся удар выше ворот. После финального свистка партнеры подошли к Даниилу и поддержали его.

«Хотелось бы попросить у болельщиков «Динамо» прощения: я подвел свою команду. Прошу прощения у «Динамо», – заявил футболист.

Стоит отметить, что у Фомина было 23 реализованных пенальти подряд до промаха в игре со . В общей сложности это всего второй его незабитый пенальти в карьере.

Главный момент финала: промах с пенальти Фомина после ВАР. Почему так долго готовили повтор?