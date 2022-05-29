Кирилл Набабкин: «Выигрыш Кубка России никак не отменяет факта, что «Спартак» занял 10-е место в сезоне»

Кирилл Набабкин предложил не расхваливать «Спартак» после победы в Кубке России.
Красно-белые победили «Динамо» (2:1) в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России и выиграли этот трофей впервые за 19 лет.
«Комментаторы должны быть объективными, а не выражать явные эмоции в отношении одной команды – «Спартака».
Выигрыш Кубка никак не отменяет того факта, что «Спартак» в сезоне занял 10-е место», – заявил защитник ЦСКА.
В завершившемся сезоне РПЛ «Спартак» стал 10-м, набрав 38 очков. ЦСКА занял 5-ю позицию с 50 баллами.
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