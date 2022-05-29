В Москве задержаны около 50 фанатов «Спартака» – за нарушение общественного порядка в центре

У примерно 50 болельщиков могут возникнуть проблемы с законом.

«В центре Москвы за нарушение общественного порядка задержаны порядка 50 фанатов «Спартака». Они выбегают на проезжую часть. Беспорядков как таковых нет», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Московский комсомолец» уточняет, что задержания происходят на улице Мясницкой около одного из питейных заведений. В указанном месте расположились несколько автозаков, а также, по оценкам РБК, около 100 полицейских и сотрудников ОМОНа.

«Спартак» сегодня выиграл , одолев в финале «Динамо» (2:1) на стадионе «Лужники».

Финал в «Лужниках» – это российский футбол, которого мы хотим