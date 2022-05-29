Смолов – фанатам «Динамо» после поражения в финале Кубка России: «Пацаны, извините. В следующем году выиграем. Обещаю!»

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Федор Смолов извинился перед болельщиками «Динамо» за поражение в финале Кубка России.

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Нападающий «Динамо» подошел к фанатской трибуне бело-голубых и сказал: «Пацаны, извините. Вы болели круто. Парни, в следующем году выиграем. Обещаю! Спасибо вам большое».

После этого футболист отдал болельщикам свою футболку и шорты.

В финальном матче Смолов вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

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