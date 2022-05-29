Левников поставил пенальти «Спартаку» за фол Литвинова на Евгеньеве на 95-й минуте финала Кубка России

Теги Спартак премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России судьи Динамо Москва Кирилл Левников Роман Евгеньев Руслан Литвинов Футбол

В ворота «Спартака» поставили пенальти на 95-й минуте финала БЕТСИТИ Кубка России.

Главный арбитр Кирилл Левников назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых за действия Руслана Литвинов в штрафной, который попал рукой в лицо Роману Евгеньеву.

Игра продолжилась в данном эпизоде, однако Левников получил подсказку от своих ассистентов, после чего сам отправился просматривать эпизод на ВАР.

В результате видеопросмотра арбитр назначил пенальти. В этот момент «Спартак» лидировал в счете 2:1.

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