Крутые сэйвы Куртуа, штанга Мане, незасчитанный гол Бензема и победный мяч Винисиуса: смотрите видеообзор всех моментов финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал»

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«Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов на «Стад де Франс» – 0:1.

На 16-й минуте нападающий «красных» Мохамед Салах мог открыть счет после прострела Трента Александер-Арнолда, но вратарь мадридцев Тибо Куртуа отразил удар в нижний угол.

На 20-й минуте Куртуа перевел мяч в штангу после дальнего удара Садьо Мане

Салах пытался поразить ворота «Реала» ударом головой на 34-й минуте, мяч пришел в руки Куртуа.

На 43-й минуте форвард «Мадрида» Карим Бензема забил, однако его гол был отменен из-за офсайда.

На 59-й минуте  отличился вингер «сливочных» Винисиус Жуниор, замкнув пас Федерико Вальверде. Мяч бразильца в итоге стал победным.

На 64-й и 69-й минутах еще два момента имел Мохамед Салах, оба удара вновь парировал Куртуа.

На 80-й минуте мяч после дальнего удара Салаха попал в ногу Диогу Жоты и изменил направление, однако Куртуа сориентировался и перевел его за лицевую.

Еще раз Куртуа спас «Реал» на 82-й, парировав удар Салах с правой в упор.

Также можно посмотреть церемонию награждения.

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