Крутые сэйвы Куртуа, штанга Мане, незасчитанный гол Бензема и победный мяч Винисиуса: смотрите видеообзор всех моментов финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал»

«Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов на «Стад де Франс» – 0:1.
На 16-й минуте нападающий «красных» Мохамед Салах мог открыть счет после прострела Трента Александер-Арнолда, но вратарь мадридцев Тибо Куртуа отразил удар в нижний угол.
На 20-й минуте Куртуа перевел мяч в штангу после дальнего удара Садьо Мане.
Салах пытался поразить ворота «Реала» ударом головой на 34-й минуте, мяч пришел в руки Куртуа.
На 43-й минуте форвард «Мадрида» Карим Бензема забил, однако его гол был отменен из-за офсайда.
На 59-й минуте отличился вингер «сливочных» Винисиус Жуниор, замкнув пас Федерико Вальверде. Мяч бразильца в итоге стал победным.
На 64-й и 69-й минутах еще два момента имел Мохамед Салах, оба удара вновь парировал Куртуа.
На 80-й минуте мяч после дальнего удара Салаха попал в ногу Диогу Жоты и изменил направление, однако Куртуа сориентировался и перевел его за лицевую.
Еще раз Куртуа спас «Реал» на 82-й, парировав удар Салах с правой в упор.
Также можно посмотреть церемонию награждения.