Крутые сэйвы Куртуа, штанга Мане, незасчитанный гол Бензема и победный мяч Винисиуса: смотрите видеообзор всех моментов финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал»

проиграл «Реалу» в финале чемпионов на «Стад де Франс» – 0:1.

На 16-й минуте нападающий «красных» Мохамед Салах мог открыть счет после прострела Трента Александер-Арнолда, но вратарь мадридцев отразил удар в нижний угол.

На 20-й минуте Куртуа перевел мяч в штангу после дальнего удара .

Салах пытался поразить ворота «Реала» ударом головой на 34-й минуте, мяч пришел в руки Куртуа.

На 43-й минуте форвард забил, однако его гол был отменен из-за офсайда.

На 59-й минуте отличился вингер «сливочных» , замкнув пас . Мяч бразильца в итоге стал победным.

На 64-й и 69-й минутах еще два момента имел , оба удара вновь парировал Куртуа.

На 80-й минуте мяч после дальнего удара Салаха попал в ногу и изменил направление, однако Куртуа сориентировался и перевел его за лицевую.

Еще раз Куртуа спас «Реал» на 82-й, парировав удар Салах с правой в упор.

Также можно посмотреть церемонию награждения.