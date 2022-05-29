Каттани про Ваноли: «Лучший тренер «Спартака» за последнее время. Если искать ответственных за 10-е место – это точно не он»

выступил в защиту главного тренера .

– Останется он или не останется? Зависит это от результата матча [с «Динамо»] или нет?

– По поводу Ваноли слишком много разговоров. Хочу сказать, что это не мое мнение, но отражение статистических данных: Ваноли – точно лучший тренер «Спартака» за последнее время. Тедеско – 1,48 [очка за игру], Кононов – 1,5, – 1,26, Ваноли – 1,6!

Я, конечно, недоволен сезоном и [десятым] местом в чемпионате, но если надо найти ответственных, то это точно не Ваноли. Ищите кого-то другого. С точки зрения показателей он лучший из последних тренеров «Спартака», – сказал спортивный директор красно-белых в эфире .

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