Евгения Медведева приехала на матч финала Кубка России «Спартак» – «Динамо»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию посетила матч финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Честно говоря, я не знаток футбола, и впервые нахожусь на таком крупном футбольном матче. Знаю, что у «Спартака» очень много фанатов, но сегодня я, наверное, поболею за «Динамо».

Очень необычно видеть в «Лужниках» такое огромное количество людей, потому что когда у нас либо ледовые шоу, либо какие-то соревнования, мы катаемся обычно на малой арене.

Здорово, очень необычная атмосфера, и уверена, что во время матча прям зажгут все», – сказала Медведева в эфире «Матч ТВ».

БЕТСИТИ Кубок России. Финал. «Спартак» против «Динамо». Промес, Соболев, Смолов и Тюкавин играют. Текстовый онлайн – в 17:00