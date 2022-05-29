Евгения Медведева приехала на матч финала Кубка России «Спартак» – «Динамо»

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила матч финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Честно говоря, я не знаток футбола, и впервые нахожусь на таком крупном футбольном матче. Знаю, что у «Спартака» очень много фанатов, но сегодня я, наверное, поболею за «Динамо».

Очень необычно видеть в «Лужниках» такое огромное количество людей, потому что когда у нас либо ледовые шоу, либо какие-то соревнования, мы катаемся обычно на малой арене.

Здорово, очень необычная атмосфера, и уверена, что во время матча прям зажгут все», – сказала Медведева в эфире «Матч ТВ».

БЕТСИТИ Кубок России. Финал. «Спартак» против «Динамо». Промес, Соболев, Смолов и Тюкавин играют. Текстовый онлайн – в 17:00

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