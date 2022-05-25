«ПСЖ» может назначить Аморима вместо Почеттино. Отступные за тренера «Спортинга» – 30 млн евро

Главный тренер летом может возглавить «ПСЖ».

37-летний португалец – приоритет будущего спортивного директора парижского клуба португальца .

«Спортинг» при Амориме выиграл чемпионат Португалии-2020/21. В прошедшем сезоне лиссабонский клуб занял 2-е место.

Контракт Аморима со «львами» рассчитан до 2024 года, отступные – 30 млн евро.

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