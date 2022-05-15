«ПСЖ» интересен тренер «Порту» Консейсау. Леонардо недавно встречался с ним (Foot Mercato)

интересен тренер «Порту» .

По данным Foot Mercato, недавно спортивный директор клуба встречался с 47-летним специалистом. Консейсау – не приоритет «ПСЖ» на позицию тренера.

«ПСЖ» интересны Йоахим Лев, Антонио Конте («Тоттенхэм»), Тиаго Мотта («Специя») и Зинедин Зидан. Экс-тренер «Реала» остается наиболее желаемым кандидатом для «ПСЖ», однако француз пока сомневается, что должен возглавить команду.

В контракте Консейсау с «Порту», действующем до 2024 года, прописаны отступные в размере 10 млн евро.

Неделю назад «Порту» в 30-й раз стал чемпионом Португалии. Команда набрала 91 очко в 34 матчах – это рекорд в истории турнира.

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